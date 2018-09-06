قائد الجيش الفرنسي: "القضاء على داعش سيكون قبل نهاية السنة"

أعلن قائد الجيش الفرنسي الخميس فرانسوا لوكوانتر أنه يتوقع القضاء على فلول تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وقال لوكنترا أمام الصحفيين " لن يكون لتنظيم الدولة الإسلامية أي إقليم في بلاد الشام نهاية السنة على أكثر تقدير نوفمبر/ تشرين الثاني".
وتوقع قائد الجيش الفرنسي نهاية ما أسماه بـ "خلافة" داعش نهائيا مشيرا إلى أن قواته على استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف سورية إذا استُخدمت أسلحة كيماوية في هجوم حكومي محتمل لاستعادة محافظة إدلب في شمال البلاد. وقال "نحن على استعداد لتنفيذ ضربات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى... يمكن تنفيذ ذلك على المستوى الوطني (بمفردنا) لكن من مصلحتنا القيام بذلك مع أكبر عدد ممكن من الشركاء".
وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد طرد داعش من معظم الأراضي التي سيطر عليها في العام 2014 في كل من العراق وسوريا.
واستأنفت روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، الضربات الجوية على متشددين في إدلب الثلاثاء، بعد أسابيع من قصف نفذته قوات موالية للحكومة السورية، تمهيدا فيما يبدو لهجوم شامل على آخر معقل كبير تحت سيطرة المعارضة.
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ويثير احتمال شن هجوم على إدلب قلق وكالات الإغاثة. وقالت الأمم المتحدة إن نحو نصف عدد من يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من شمال غرب البلاد، وعددهم ثلاثة ملايين، نازحون بالفعل. وتقدر أن نحو عشرة آلاف متشدد يعيشون في المنطقة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أكثر من 100 صاروخ على أهداف تابعة للحكومة السورية ردا على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام.