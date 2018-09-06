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مراهقون من اليهود المتدينين يهاجمون فتاة بدعوى عدم الاحتشام وارتدائها قميصا بلا أكمام

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مراهقون من اليهود المتدينين يهاجمون فتاة بدعوى عدم الاحتشام وارتدائها قميصا بلا أكمام

مراهقون من اليهود المتدينين يهاجمون فتاة بدعوى عدم الاحتشام وارتدائها قميصا بلا أكمام
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هاجم عدة شبان من اليهود المتدينين فتاة تبلغ من العمر 16 سنة في بيت شمش وفق موقع بريتش ليفت، بحجة أنها كانت ترتدي قميصا بلا أكمام ما اعتبروه لباسا غير محتشم، وفق ما قالته الشرطة الإسرائيلية التي أوضحت أن الشبان صرخوا في وجه الفتاة بأن لباسها ليس محتشما قبل أن يقترب منها أحدهم ويهاجمها. وقد وصلت قوات الأمن إلى مكان الحادثة، حيث فتحت تحقيقا في الحادث وأخذت في البحث عن المشتبه بهم، وقالت إنها تحذر من أية أعمال عنف خطيرة، وإنها ستستعمل جميع الوسائل لإيجاد أولئك المنتهكين للقانون، وإنه سوف تقدمهم للعدالة.

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