كراسنويارسك تركز على الشباب وتكسر الصور النمطية لسيبيريا

في هذه الحلقة الثانية من برنامج "فولو آس" " أو Follow Us والتي خصصت كما الحلقة الأولى لسيبيريا، سنتعرف على كراسنويارسك الحديثة التي كسرت الصور النمطية لها ولبلدها.
يرى زميلنا سيرغي شيرباكوف، الذي قام بهذا الريبورتاج أن مدينة كراسنويارسك "أنشئت قبل اربعمئة عام. واليوم، تشهد تغيرات هامة. مع مليون شخص يعيشون فيها، نجد عشرات الجامعات وأكثر من مئة وخمسين ألف طالب. فالسلطات المحلية تركز على الشباب".
ألكسندر ترتياتكوف، البطل أولمبي في سباق الزلاجات الصدرية يتحدث عن سيبيريا "حين أُسأل عن سيبيريا، أجيب بأنها كأي مكان آخر فيه شتاء ثم صيف. تزور كراسنويارسك في أي وقت من السنة، فتلقى ما يثيرك للقيام به".
توجهنا لزيارة دونيس يوشين وهو حلاق للرجال، لقد حول متجره الى مركز لجذب الشباب المبدع. فقال لنا يوشين "متجرنا أصبح شعبياً جدياً خاصة بين الشباب الناشط. لقد أردنا جذب أولئك المبتكرين الذين يحبون الشعر والموسيقى وغير ذلك من الابداع الفكري".
كراسنويارسك، مدينة عصرية بدأت كسر الصور النمطية التي أعطيت لسيبيريا.