نادال وديوكوفيتش على بعد انتصار واحد من مواجهة جديدة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

بات رفائيل نادال حامل لقب أمريكا المفتوحة للتنس ونوفاك ديوكوفيتش الفائز بالبطولة مرتين على بعد انتصار واحد فقط من تجديد المواجهة بينهما في النهائي حيث يُتوقع عبورهما الدور قبل النهائي يوم الجمعة.

ويواجه نادال المصنف الأول عالميا منافسه الأرجنتيني صاحب ضربات الارسال القوية والمصنف الثالث خوان مارتن ديل بوترو بينما يلتقي نوفاك ديوكوفيتش المصنف السادس مع الياباني كي نيشيكوري المصنف 21.

ونجا نادال من مواجهة شرسة ليل الاربعاء أمام النمساوي دومينيك تيم في أجواء حارة ورطوبة شديدة ليبلغ الدور قبل النهائي.

ويملك نادال أفضلية كبيرة 11-5 في المواجهات المباشرة أمام ديل بوترو حيث كانت آخر خسارة تجرعها أمام اللاعب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي في مسابقة التنس بأولمبياد ريو 2016.

وفاز اللاعب الاسباني هذا العام على ديل بوترو في الدور قبل النهائي لفرنسا المفتوحة وفي دور الثمانية لويمبلدون لكنه أبدى حذره من المنافس.

وقال نادال الذي فاز بثلاثة ألقاب في أمريكا المفتوحة من 17 لقبا نالها في البطولات الأربع الكبرى إجمالا "ديل بوترو لاعب رائع. أواجه تحديا كبيرا في مواجهته على الملاعب الصلبة أكثر من الملاعب الرملية.

"سيكون تحديا كبيرا. نعرف بعضنا البعض جيدا. يتعين علي الظهور بأفضل مستوياتي للفوز عليه".

وسيعتمد ديل بوترو كثيرا على ضربات ارساله القوية بعدما فاز بنسبة 83 في المئة من نقاط إرساله الأول في خمس مباريات خاضها في فلاشينج ميدوز متفوقا على أي لاعب آخر لا يزال ينافس في قرعة الرجال.

وفي مباراة الدور قبل النهائي الأخرى يوم الجمعة سيحاول ديوكوفيتش مواصلة المستوى الذي قاده للفوز في 24 من آخر 26 مباراة وهو سجل رائع يشمل الفوز بلقبي ويمبلدون وسينسناتي.

ويتفوق ديوكوفيتش بواقع 14-2 في سجل المواجهات المباشرة مع نيشيكوري الذي كان آخر فوز حققه أمام اللاعب الصربي في الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة 2014 قبل أن يخسر أمام الكرواتي مارين شيليتش في النهائي.

وتوقع ديوكوفيتش، الذي فاز على نيشيكوري في دور الثمانية لويمبلدون، مواجهة صعبة أمام منافس يجيد تسديد الضربات الخلفية القوية.

وقال اللاعب الصربي "أملك سجلا جيدا جدا في المواجهات المباشرة أمامه لكن نظرا لسرعته الكبيرة سأتحلى بالحذر من النقطة الأولى في المباراة".