أعلنت مصادر صحية وأمنية الخميس مقتل 3 محتجين وإصابة عشرة عناصر من الشرطة و14 متظاهر خلال الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها مدينة البصرة في العراق ليرتفع عدد ضحايا هذه المظاهرات التي اندلعت منذ أسبوع إلى عشرة قتلى. ووسط هذا التوتر وتصاعد العنف قررت السلطات العراقية إعادة فرض حظر التجوال في المحافظة إلى أشعار أخر.
مقتل 3 محتجين على الأقل وجرح العشرات في اليوم الرابع من احتجاجات البصرة
مقتل 3 محتجين على الأقل وجرح العشرات في اليوم الرابع من احتجاجات البصرة
وفي وقت، قالت مصادر أمنية إن محتجين في البصرة أضرموا النار في مقرات حزب الدعوة الحاكم والمجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر، أكبر جماعة مسلحة شيعية تدعمها إيران في البلاد.
كما هاجم المحتجون مكاتب تابعة لتلفزيون العراقية الذي تديره الدولة في رابع ليلة على التوالي من الاضطرابات العنيفة في المنطقة.
واندلعت الاضطرابات في جنوب العراق، معقل الأغلبية الشيعية، في الأسابيع الأخيرة بسبب غضب من تداعي البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتفشي الفساد.
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