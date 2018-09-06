بلاسيدو دومينغو يتوج مواهب اوبرالية جديدة في أوبراليا

ككل عام المايسترو بلاسيدو دومينغو يجمع الفنانين الموهوبين من كل أنحاء العالم للمشاركة بالمسابقة الدولية لغناء الاوبرا أو أوبراليا. هذه المسابقة جرت للمرة الاولى في العاصمة البرتغالية ليشبونة، على خشبة المسرح الوطني في ساو كارلوس.

وفي هذه النسخة السادسة والعشرين من أوبراليا، من بين ألف مرشح تقريباً، وصل اثنا عشر منهم الى النهائيات. وأقيم حفل إعلان النتائج في 2 أيلول/سبتمبر.

عن هذه المسابقة تحدث التينور لويس غوميز قائلاً إنها "تجرِبةٌ مجهدةٌ لي، بعدها يمكنني القيام بأي شيء".