السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على نجران وإصابة عديدين بشظاياه

قال الدفاع المدني السعودي إن القوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا، أطلقه الحوثيون اليمنيون على مدينة نجران بجنوب المملكة، مما أدى إلى إصابة 26 مواطنا بشظايا. وذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا، على معسكر للحرس الوطني في المدينة الحدودية. وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين إن الصاروخ الذي انطلق من محافظة صعدة اليمنية، تم اعتراضه عند الساعة 20:08 (12:08 بتوقيت غرينتش).

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ويطلق المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق بغرب اليمن، صواريخ من آن لآخر على جنوب السعودية وأحيانا يطلقون صواريخ باتجاه أهداف بارزة مثل العاصمة الرياض، أو منشآت تابعة لشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو.