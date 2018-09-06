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السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على نجران وإصابة عديدين بشظاياه

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السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على نجران وإصابة عديدين بشظاياه

السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على نجران وإصابة عديدين بشظاياه
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قال الدفاع المدني السعودي إن القوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا، أطلقه الحوثيون اليمنيون على مدينة نجران بجنوب المملكة، مما أدى إلى إصابة 26 مواطنا بشظايا. وذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا، على معسكر للحرس الوطني في المدينة الحدودية. وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين إن الصاروخ الذي انطلق من محافظة صعدة اليمنية، تم اعتراضه عند الساعة 20:08 (12:08 بتوقيت غرينتش).

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ويطلق المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق بغرب اليمن، صواريخ من آن لآخر على جنوب السعودية وأحيانا يطلقون صواريخ باتجاه أهداف بارزة مثل العاصمة الرياض، أو منشآت تابعة لشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو.

ويعترض الجيش السعودي غالبية هذه الصواريخ. وقتل 112 مدنيا على الأقل في هجمات من هذا النوع منذ العام 2015، بحسب ما يقول التحالف. وقال الدفاع المدني السعودي أمس إن بين المصابين في الواقعة الأخيرة طفلين، وإن 11 شخصا نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وتقود السعودية تحالفا مدعوما من الغرب يضم بلدانا عربية سنية، في محاولة لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة، بعدما أخرجه الحوثيون من العاصمة صنعاء عام 2015. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للصحفيين في جنيف، إن أول جولة لمحادثات السلام منذ ثلاث سنوات تقريبا تهدف إلى بناء الثقة، بين الأطراف المتحاربة.