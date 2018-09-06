ستولبي في سيبيريا أهم المحميات الطبيعية الروسية

في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة الحلقات المخصصة لسيبيريا في برنامج "فولو آس" أو Follow Us، سنتعرف على البيئة الطبيعية للمنطقة وتقليدها الغذائي...
غابة تايغا الشاسعة مع مناظرها الجميلة تقع في قلب سيبيريا. وفيها محمية ستولبي قرب مدينة كراسنويارسك عند الاطراف الشرقية لجبال سايان.
سيرغي شيرباكوف، زميلنا الذي زار المنطقة يحدثنا شارحاً "ستولبي إحدى أقدم المحميات الروسية. يزورها أكثر من ستمئة ألف سائح سنوياً. وتشتهر بتنوع الحيوانات والنباتات الموجودة فيها".
عند الحديث عن سيبيريا، يمكن التطرق أيضاً لتقليدها الغذائي ومطبخها المتنوع. لذلك التقينا بأشهر طهاة كراسنويارسك الكسي روفيني. هذا الطاهي يستلهم أطباقه من الطبيعة السيبيرية... ويقول "كل المنتجات التي نستخدمها هي محلية، جميعها محلية. كل شيء نجده في سيبيريا".
فطائر بيلميني مثلاً، هو طبق وصل الى المطبخ الروسي من جبال الاورال. لكن، عند نهر ينيسي، يُحضَّرُ بطريقة خاصة. الطاهي روفيني استبدل لحم البقر بالسمك الذي تم اصطيادُه في الطبيعة.