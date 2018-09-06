قمة بين زعيمي الكوريتين من 18 إلى 20 أيلول-سبتمبر الجاري

صرح مسؤول كوري جنوبي كبير اليوم، الخميس، بأن الكوريتين اتفقتا على عقد قمة بين زعيميهما في بيونغ يانغ خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر-أيلول ومناقشة "الإجراءات العملية" لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إيوي-يونغ للصحفيين بعد يوم من لقاء عقده في بيونغ يانغ مع زعيم كوريا الشماليةكيم جونغ أون: "شدد (كيم) مجدداً على ضرورة نزع التسلح التام" في شبه الجزيرة الكورية وأبدى استعداده للتعاون عن كثب في هذا الصدد مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن الزعيم الشمالي قوله "إن على الكوريتين أن تعززا جهودهما الرامية لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك في الوقت الذي التقى فيه مع مبعوثين من كوريا الجنوبية يوم الأربعاء".