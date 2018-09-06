أعلنت مجموعة "إي آي جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية عن وقوع عملية اختراق لموقع وتطبيق الشركة على الإنترنت مما أدى للكشف عن بيانات الآلاف من مسافريها.
اختراق البيانات البنكية لآلاف المسافرين على متن الخطوط البريطانية
اختراق البيانات البنكية لآلاف المسافرين على متن الخطوط البريطانية
وقالت الشركة إنه تم اختراق حوالي 380 ألف معاملة بنكية لمسافرين قاموا بالحجز على متن رحلاتها خلال الفترة بين 21 أغسطس-آب و5 سبتمبر-أيلول.
وأكدت الشركة أن البيانات المخترقة لا تتضمن المعلومات الخاصة بجوازات سفر المسافرين. وقد تم إبلاغ الشرطة والمسافرين المعنيين بالاختراق كما فتحت الشركة تحقيقاً بشأن الواقعة.
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وفي لاحق أكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان لها، معالجة عملية الاختراق، مشيرة إلى أن موقعها على الإنترنت أصبح يعمل بشكل طبيعي، وأنها أبلغت الشرطة والسلطات للتحقيق في الأمر.
وأعرب أليكس كروز، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية ورئيسها عن أسفه إزاء الحادث، واعتذر للعملاء.
وقال كروز: "نشعر بالأسف الشديد للاضطراب الذي تسبب فيه هذا النشاط الإجرامي، ونؤكد على أننا نتعامل مع حماية بيانات عملائنا بجدية بالغة".