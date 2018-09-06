اتفاق مبدئي حول صيد المحار بين بريطانيا وفرنسا بعد اشتباكات عنيفة

توصل مفاوضون بريطانيون وفرنسيون إلى اتفاق مبدئي ينظم عملية صيد محار البحر في قناة المانش، ما من شأنه أن يخفف من حدّة التوتر في القناة بعد اشتباكات بين قوارب صيد تابعة للطرفين خلال الأسبوع الماضي.

وبعد محادثات دامت نحو خمس ساعات يوم أمس، الأربعاء، في لندن، خرج ممثلون عن الصيادين وأعلنوا أنهم توصّلوا إلى اتفاق مبدئي لتنظيم عملية الصيد.

وقال رئيس الفدرالية الوطنية الفرنسية لصيد الأسماك، جيرار روميتي، للصحافة عقب انتهاء اللقاء: "كانت المفاوضات مسدودة، ولكننا نجحنا في حلّ الأزمة... نريد قبل أي شيء آخر أن نحصّل توافقاً مشتركاً فيما يتعلق بإدارة مخزون المحار في القناة".