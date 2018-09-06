شاهد: عرض أزياء لذوي الاحتياجات الخاصة في نيويورك الأميركية

نظّمت مؤسسة "ذي رانواي أوف دريمز" الأميركية يوم أمس، الأربعاء، عرض أزياء لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "ثورة الموضة" السنوي الذي تشهده مدينة نيويورك.
وكشفت المؤسسة عن مجموعة "ربيع 2019" للأزياء، وقد شاركت في تصميمها أسماء شهيرة منها نايكي وتارغيت وتومي هيلفيغر. وقام نحو ثلاثين عارضاً وعارضةً من ذوي الاحتياجات الخاصة بعرض تلك المجموعة وسط تصفيق الحضور.
ميندي شيير، المسؤولة عن مؤسسة "ذي رانواي أوف دريمز" قالت للصحافة إن صاحب فكرة العرض كان ابنها الذي يعاني من نوع نادر من الأمراض الخاصة، ألا وهو عسر النمو العضلي.
وأضافت شيير أن ابنها "نبهها إلى أنه يرغب في ارتداء ما يرتديه الآخرون"، الأمر الذي دفعها بالتفكير في وضع نحو ستين مليون شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية.
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وقالت هانا غرايفيور، إحدى المشاركات في العرض، إنها لا تشعر بأن عليها إخفاء القضبان الحديدية التي وضعها الأطباء على ساقيها بعد وقوعها من على جرف صخري.
وأضافت غرايفيور "لا أريد أن ألبس أي شيء فوق تلك الأدوات الطبية لأني لا أريد أن يتساءل الناس ماذا هناك تحت بنطلوني. أريد أن أظهر ساقيْ براحة عبر زيّ معيّن، يعبّر عن شخصيّتي".
وتقول شيير إن مؤسستها تعمل مع مصممين محترفين لتصميم الملابس المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ناتج عن إيمان المؤسسة بحق هؤلاء الناس بارتداء الملابس التي يرغبون فيها".