قامت الشرطة الفرنسية صباح الخميس بإخلاء مخيم "غراند سانت" للمهاجرين الواقع بالقرب من مدينة دانكرك شمال فرنسا. وتعد عملية الإخلاء هذه الثالثة منذ بداية السنة وشملت حوالي 500 شخص كانوا يعيشون في المخيم الذي سمي بـ "الغابة".
شاهد: الشرطة الفرنسية تخلي ثالث مخيم للمهاجرين منذ بداية السنة بشمال فرنسا
شاهد: الشرطة الفرنسية تخلي ثالث مخيم للمهاجرين منذ بداية السنة بشمال فرنسا
ويحاول المهاجرون غير الشرعين الذين يعيشون بصفة مؤقتة في مخيمات عشوائية المرور إلى بريطانيا عن طريق الإختباء في الشاحنات التي تتنقل يوميا بين فرنسا إلى بريطانيا عن طريق نفق المانش أو حتى بإستخدام نفق السكة الحديدية.
الشرطة الفرنسية نفذت عملية الإخلاء هذه بناءً على قرار محكمة دانكرك الصادر في 7 يونيو/حزيران المنصرم، وتمت بحضور مسؤولين من المكتب الفرنسي للهجرة والإندماج وحوالي 200 من أعوان الشرطة و20 من أعوان الإنقاذ.
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وقال مساعد محافظ مدينة دنكرك لوكالة فرانس برس "سيتم توجيه المهاجرين الذين يرغبون في طلب حق اللجوء في فرنسا إلى مراكز الإستقبال ودراسة وضعيتهم، أما المهاجرين الذين لا يدخلون في إطار إجراءات الإندماج في فرنسا فيسيتم تحويلهم إلى مصالح الشرطة للتحقق من هوياتهم وملفاتهم". ودعا نفس المتحدث مختلف مؤسسات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تشكيل مخيمات عشوائية جديدة مستقبلا ستتحول إلى أحياء قصديرية على طول شريط ساحل بحر الشمال.
وتضم مخيمات المهاجرين في غراند سانت أكثر من 800 مهاجر غير شرعي، غالبيتهم من الأكراد العراقيين.