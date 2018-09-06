موسيقى وفرحة ورقص في الهند بعد إلغاء قانون تجريم المثلية
كانت أجواء الإحتفال بقرار المحكمة العليا في الهند إلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية في البلاد تشبه مشهدا من أفلام بوليوود. الرقص والتصفيق والموسيقى والألوان غمروا شوارع عدة مدن في الهند. وارتدى المحتلفون ملابس بأعلام قوس قزح الذي يرمز للمثلية.
كما كانت الاحتفالات في كل أنحاء الهند بالدموع والعناق بعد صدور الحكم الذي أقر بأن يجب الاعتذار للمثليين في الهند بسبب سوء المعاملة الذي تعرضوا له.
ورفع المحتفلون لافتات كتب عليها "الحب ينتصر" و"حقوق المثليين، حقوق إنسانية"، كما قام أعضاء من مجتمع LGBT بتوزيع الشوكولاتة في مدينة تشيناي الجنوبية.