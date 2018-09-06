محادثات السلام في اليمن تتعثر مع انتظار الوسطاء وفد الحوثيين

تواجه محادثات السلام الخاصة باليمن التي تتوسط فيها الأمم المتحدة مخاطر فيما يبدو يوم الخميس في ظل عدم وجود أي مؤشر في جنيف على وصول وفد من حركة الحوثيين في اليوم الأول.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في بيان إنه بحث مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إجراءات لبناء الثقة. وفي وقت لاحق عاد جريفيث إلى نفس الفندق في جنيف قبل اجتماع حكومي مع سفراء عرب.