ضابطة أمريكية تقتل جارها الأسود بعد أن اقتحمت بيته خطأ

كشفت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية الجمعة أن ضابطة في شرطة دالاس قتلت جارها بالخطأ عندما اعتقدت بأنه اقتحم شقتها. وقالت الشرطة إن الضابطة التي عادت إلى منزلها في وقت متأخر من مساء الخميس دخلت منزل جارها معتقدة بأنها شقتها ولما وجدت رجلا غريبا بداخلها قامت بإطلاق النار عليه على الفور بإستخدام مسدسها.
وأوضحت الشرطة أن الضابطة اتصلت بمصالح الأمن في المدينة وأبلغت عن الحادثة وقالت بأنها قامت بإطلاق النار على الرجل.
وذكرت وكالة أسوسيتد برس أن مصالح الإسعاف نقلت الضحية على جناح الشرطة إلى المستشفى غير أنه توفي قبل الخضوع للعلاج.
والضحية رجل أسود يبلغ من العمر 26 عاما يدعى بوثام جين من مواطني دولة سانت لوسيا الواقعة في البحر الكاريبي، التحق بالجامعة في أركنساس وعمل لحساب شركة استشارات.
شرطة دالاس لم تعلن عن هوية الضابطة واكتفت القول بأنها تخضع لعطلة إدراية في إنتظار استكمال التحقيق وصدور نتائجه، مشيرة بأن الكثير من الغموض يحوم حول هذه الحادثة خاصة فيما يتعلق بكيفية دخول الضابطة إلى شقة جارها.
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