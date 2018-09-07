" سحر" الولايات المتحدة يتراجع... المغتربون يفضلون البحرين وتايوان عليها

تراجعت جاذبية الولايات المتحدة كوجهة سفر مفضلة للمغتربين حول العالم نتيجة لعدة أسباب منها تدهور الوضع الأمني ونقص مستوى الرعاية الصحية الجيدة.
قبل خمسة أعوام فقط، كانت الولايات المتحدة تحتل المركز الخامس في القائمة بحسب استطلاع " Expat Insider " الذي تقيمه شبكة "InterNations " ومقرها ميونخ. وتضم الشبكة أكثر من 3.2 مليون مغترب حول العالم.
وشمل الاستطلاع السنوي أكثر من 18 ألف مهاجر من 178 جنسية، واحتوى على أسئلة تتعلق بالتعليم والعمل والرعاية الصحية والاستقرار السياسي والأمني.
ورغم أن ثلثي المشاركين في الاستطلاع ممن يقيمون في الولايات المتحدة يروون أن فرص العمل جيدة، إلا أن 17 بالمئة منهم فقط يرى أن الوضع الأمني وسلامة أطفالهم بحالة جيدة. وللمرة الأولى تُصنف الولايات المتحدة بين الدول ال15 التي تعتبر أقل أماناً واستقراراً.
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وتصدرت دولة البحرين القائمة للمرة الثانية على التوالي، وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى سهولة الاستقرار فيها بالدرجة الأولى. أما تايوان فقد حققت تقدماً مقارنة مع السنة الماضية وقفزت للمركز الثاني.
من جهة أخرى ، تراجعت بريطانيا من المركز 21 إلى المركز 59. وتحدث المقيمون بشكل رئيسي عن ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة في لندن .
في عام 2017، كان هناك 66.2 مليون مغترب حول العالم. ويتوقع أن يرتفع العدد غلى أكثر من 87.5 مليون بحلول العام 2021.