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مصادر: محتجون عراقيون يدخلون منشأة تابعة لحقل غرب القرنة 2 النفطي ويحتجزون العمال رهائن

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مصادر: محتجون عراقيون يدخلون منشأة تابعة لحقل غرب القرنة 2 النفطي ويحتجزون العمال رهائن

مصادر: محتجون عراقيون يدخلون منشأة تابعة لحقل غرب القرنة 2 النفطي ويحتجزون العمال رهائن
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