للمرة الأولى منذ 67 سنة، انقطعت الكهرباء عن نحو ثلاثة ملايين ياباني في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وتوقفت حركة القطارات والطائرات، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الجزيرة مؤخرا.
هوكايدو اليابانية بلا كهرباء، لأول مرة منذ 67 عاماً!
هوكايدو اليابانية بلا كهرباء، لأول مرة منذ 67 عاماً!
وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي أصاب الجزيرة اليابانية، حسب مصادر رسمية، إلى ستة عشر قتيلاً، إضافة إلى 130 جريحاً، فيما لايزال 26 شخصا في عداد المفقودين.
وأظهرت صور التقطت من الجو، عشرات الانهيارات الأرضية، بامتداد سلسلة تلال قرب بلدة أتسوما، الواقعة جنوب هوكايدو.
وواصل عمال الإنقاذ جهودهم في البحث عن ناجين، ربما حوصروا تحت الانهيارات الطينية.
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إنقطاع الكهرباء
وكانت مدينة سابورو قد تضررت بشدة من الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة بمقياس ريختر، وضرب شمال الأرخبيل الياباني ليل الأربعاء-الخميس.
ووقع الزلزال بالقرب من مطار نيو تشيتوسي الرئيسي، وهو المنفذ السياحي الرئيسي للجزيرة التي تشتهر بجبالها وبحيراتها وأراضيها الزراعية ومأكولاتها البحرية. فيما ذكرت وكالة كيودو، أن أكثر من مائتي رحلة جوية و40 ألف راكب تأثروا.
وانقطعت الكهرباء عن هوكايدو بالكامل، لأول مرة منذ إنشاء محطة الكهرباء في العام 1951، وذلك بعدما أغلقت الشركة كافة محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري في أعقاب الزلزال.