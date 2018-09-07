مولدوفا ترحل 7 أتراك يشتبه بصلتهم بجماعة فتح الله غولن واتهامات لأنقرة بالوقوف وراء القرار

قامت السلطات في مولدوفا باحتجاز وطرد مجموعة من الأتراك المشتبه بعلاقتهم مع رجل الدين فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بمحاولة تدبير انقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت جهة أمنية في مولدوفا أن " السلطات اتخذت قراراً بترحيل سبعة أجانب بعد وصول معلومات تؤكد أنهم يهددون الأمن القومي للبلاد"، دون تحديد جنسيتهم وهويتهم.