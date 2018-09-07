شاهد: مقبرة جديدة لأطفال الحافلة التي قصفت في صعدة. وأب يصف كيف وجد جثة ابنه "أشلاء"

مقبرة جديدة لضحايا جدد، قد لا يكونون الأخيرين في صراع بدأ منذ سنوات في اليمن، ولا يعرف إلى اليوم موعد نهايته، في ظل رفض الأطراف المتصارعة فكرة الحوار.

عبد الله الخولاني، أب فقد ابنه في هجوم على حافلة في مدينة صعدة اليمنية الشهر الماضي، وراح ضحيته أكثر من أربعين طفلا، من بينهم ابنه وليد.

يستذكر الخولاني حوارا دار بينه وبين طفله: "قلت له لا تذهب على المدرسة، فنحن في فترة عطلة، وأني ذاهب لاستلام راتبي الشهري وسأعود، ووافق على مطلبي، لكن بعدما غادرت طلب من أمه الإذن للذهاب إلى المدرسة، فوافقت، وعندما عدت لم أجده وإخوته في المنزل".