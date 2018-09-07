مقتل فلسطيني برصاص إسرئيلي خلال مسيرات العودة في غزة واستمرار الاحتجاجات ضد قرار هدم خان الأحمر

قُتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات قرب الجدار الفاصل مع قطاع غزة. وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة قد دعت أهل غزة للمشاركة في جمعة حملت شعار"عائدون رغم أنف ترامب".
من جهة أخرى، تجمع فلسطينيون اليوم الجمعة في احتجاج على قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بهدم قرية خان الأحمر في الضفة الغربية.
وأثار مصير قرية خان الأحمر قلق المجتمع الدولي، كما أجج احتجاجات واسعة من قبل الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.
وقال متحدث باسم المحكمة الإسرائيلية إنها قضت برفض الالتماسات المقدمة ضد هدم قرية الخان الأحمر مضيفاً أن إنذاراً قضائياً مؤقتاً بتعليق هذا الإجراء سينتهي خلال أسبوع.
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سياسيا وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو " بالجنون".
وقال عريقات في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الضفة الغربية بمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاقية أوسلو إن الولايات المتحدة لا تريد دعم مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل تريد جر الفلسطينيين إلى الاستسلام.
كما اتهم عريقات السفير الأمريكي في إسرائيل بأنه يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية وقال : "السفير الأمريكي يسعى من خلال تصريحاته لتحويل الصراع من سياسي إلى ديني عبر استخدام الدين".