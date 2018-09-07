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باكستان

شاهد : أزياء العرائس تخطف الأنظار في أسبوع الموضة في باكستان

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شاهد : أزياء العرائس تخطف الأنظار في أسبوع الموضة في باكستان

شاهد : أزياء العرائس تخطف الأنظار في أسبوع الموضة في باكستان
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تألق مصممو الأزياء في أسبوع الموضة في مدينة لاهور الباكستانية بتصاميم مميزة للعرائس خطفت أنظار آلاف المتابعين.

وقدم المصممون آخر إبداعاتهم لأزياء العرائس، واستعرضوا تصاميم جمعت بين الألبسة التقليدية والحديثة للرجال والنساء.

ويتزامن أسبوع الموضة مع انتعاش صناعة الأزياء في البلاد وافتتاح كبرى دور الموضة فروعاً لها.

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