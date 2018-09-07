قطر قد تعرض "مجموعة آل ثاني" في فندق البحرية الأثري بباريس مقابل 20 مليون يورو

كشفت صحية لوموند الفرنسية الجمعة أن قطر تود أن تعرض مجموعة التحف والمجوهرات والقطع الفنية المعروفة بإسم "مجموعة آل ثاني"، نسبة للعائلة الحاكمة في فندق دولامارين (البحرية) الواقع في العاصمة الفرنسية باريس مقابل دفع 20 مليون يورو.
ويعتبر فندق دو لامارين الأسطوري من أهم المعالم التاريخية في باريس نظرا لجماله وموقعه في ساحة الكونكورد. ولطالما أثار هذا الصرح جدلا كبيرا خلال العشرية الأخيرة بسبب المعارض التي يقيمها، وقد يلقى هذا المشروع مع قطر نفس المصير.
هذا المبنى الرائع الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ 18، خضع لعملية ترميم كلفت حوالي 100 مليون يورو ومن المنتظر أن يعيد فتح أبوابه للزائرين في العام 2020.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة لوموند فإن المركز الوطني للآثار في فرنسا، الذي يدير الفندق لحساب الدولة يستعد لتوقيع اتفاقية مع قطر، لعرض "مجموعة آل ثاني" على أساس تناوب لمدة عشرين عاما مقابل دفع 20 مليون يورو.
وقالت لوموند إن المشروع قدم في 4 سبتمبر/ أيلول أمام مجلس إدارة المركز الوطني للآثار الذي يدير نحو مائة من مبانى التراث الفرنسي، وأضافت لوموند أن مدير المركز لم يؤكد ولم ينف الخبر في إتصال هاتفي.
ومن الصعب معرفة مكان عرض مجموعة آل ثاني في الفندق التي تضم عدة قطع جمعها أفراد الأسرة الحاكمة لتزويد متاحف العاصمة الدوحة.
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