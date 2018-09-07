نص البيان الختامي لقمة طهران حول إدلب على النقاط التالية:
بيان قمة طهران حول إدلب: تعهد تركيا وروسيا وإيران بالعمل على القضاء على جبهة النصرة وتنظيم داعش
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بيان قمة طهران حول إدلب: تعهد تركيا وروسيا وإيران بالعمل على القضاء على جبهة النصرة وتنظيم داعش
اتفاق كل من إيران وروسيا وتركيا على العمل بروح التعاون للبحث عن طرق حل الوضع في إدلب ويتعهدون بالعمل على القضاء على جبهة النصرة وتنظيم داعش. واتفق المجتمعون على العمل بروح التعاون للبحث عن طرق حل الوضع في إدلب كما تعهدوا بالعمل على القضاء على جبهة النصرة وداعش. وأشار البيان إلى أن أنقرة وموسكو وطهران ستقف ضد الأجندات الانفصالية في سوريا وأن الصراع السوري لا يمكن أن ينتهى سوى بعملية تفاوض سياسية وليس بوسائل عسكرية.