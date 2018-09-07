قمة طهران حول إدلب: موسكو وطهران تعارضان اقتراح أنقرة لوقف إطلاق النار في إدلب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الرئيسين الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا، وقال إن مثل هذا الاتفاق سيكون "نصرا" للقمة.

كما تطرق أردوغان لملف اللاجئين السوريين وقال إن قدرة تركيا على استقبال اللاجئين بلغت أقصى مداها في مؤشر على احجام أنقرة عن استقبال المزيد من اللاجئين في حال حدوث تدفق من إدلب السورية. وتستضيف تركيا بالفعل 3.5 مليون لاجئ سوري.

وخلال تصريحات في طهران بثها التلفزيون التركي على الهواء قال أردوغان إن أي هجوم على إدلب سيؤدي إلى كارثة وسيدفع ملايين المدنيين صوب الحدود التركية.