أثار مؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك عاصفة من التغريدات الجمعة على موقع تويتر بعد ظهوره في مقطع فيديو على حساب الإذاعي الكوميدي الشهير جو روغان في موقع "يوتيوب" وهو يدخن لفافة تحوي مخدر المارجوانا.
مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك يثير عاصفة انتقادات بسبب تدخينه الماريجوانا
مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك يثير عاصفة انتقادات بسبب تدخينه الماريجوانا
الملياردير البالغ من العمر 47 عامًا قضى ساعتين ونصف في برنامج إذاعي مصور في وقت متأخر من يوم الخميس ناقش فيه كل شيء من الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية إلى رماة اللهب ووسائل الإعلام الاجتماعية.
وخلال اللقاء دخن رجل الأعمال الأمريكي لفافة قال إنها تحتوي على مزيج من التبغ والمارجوانا، ذات الإستخدام المشروع في ولاية كاليفورنيا حيث سجل البرنامج.
وقال ماسك "ليست مدخنا معتادا للحشيش" وأضاف "لا أجد أنه يؤثر سلبيا على الإنتاجية".
وعن هذا الجدل لم تعلق شركة السيارات الكهربائية.
وعرف موسك بمواقفه المثيرة للجدل حيث سبق وأن فاجأ المستثمرين قبل شهر بتغريدة قال فيها إنه حصل على تمويل لشراء الشركة الخاصة مقابل 420 دولارًا للسهم الواحد. ثم تراجع عن خطته قائلا إن تسلا كانت أفضل حالا كشركة عامة.
وقبلها وجه ماسك انتقادات حادة لغواص بريطاني فيرنون أونسوورث الذي شارك في إنقاذ مجموعة من الأطفال علقوا في كهف في تايلاند، قبل ان يعتذر عبر تغريدة على تويتر في يوليو/ حزيران الماضي.
وأثار سلوك الملياردير مخاوف بشأن تسييره الشركة من طرف المحللين في وول ستريت الذين دعوا إلى تعيين مسؤول أخر لدعم عمليات تسلا والوقوف مع المستثمرين. وتراجعت أسهم تيسلا بعد هذا الجدل بـ 1.3 في المئة في التعاملات قبل إغلاق البورصة.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
شاهد: منثورات ملونة تزين سماء جامعات فلبينية
الكرملين: اتهامات بريطانيا لروسيا بتسميم سكريبال لا أساس لها
قمة طهران حول إدلب: موسكو وطهران تعارضان اقتراح أنقرة لوقف إطلاق النار في إدلب