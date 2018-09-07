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14 يوما سجنا لأحد المساعدين السابقين للرئيس ترامب على خلفية قضية التدخل الروسي في الانتخابات

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14 يوما سجنا لأحد المساعدين السابقين للرئيس ترامب على خلفية قضية التدخل الروسي في الانتخابات

14 يوما سجنا لأحد المساعدين السابقين للرئيس ترامب على خلفية قضية التدخل الروسي في الانتخابات
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