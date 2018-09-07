قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لم يعد بوسعها استقبال المزيد من اللاجئين من سوريا وذلك خلال قمة مع الرئيسين الروسي والإيراني في طهران يوم الجمعة.
أردوغان: لم يعد بوسع تركيا أن تستقبل مزيدا من اللاجئين
أردوغان: لم يعد بوسع تركيا أن تستقبل مزيدا من اللاجئين
وقال أردوغان: إن هناك من يفرون من المنطقة في القوت الحالي. لنا حدود غربية مع سوريا بطول 115 كم. وهناك من يتجه لحدودنا. بالمجمل أطول حدود لنا هي مع سوريا إذا أين هو المكان الذي يتوجه إليه سكان إدلب في هذه الحدود؟ طبعا تركيا". وأضاف الرئيس التركي: إن بلادنا تأوي 3.5 ملايين لاجئ. وسكان إدلب أيضا ثلاثة ملاين ونصف. تركيا ليست لها القدرة ولا ما يكفي من أموال لاستقبال 3.5 ملايين آخرين. علينا اتخاذ خطوات مشتركة لتحنب موجة نزوح من هذه المنطقة.
واستقبلت تركيا 3.5 مليون لاجئ من سوريا منذ اندلاع الحرب السورية قبل أكثر من سبعة أعوام. وكان أردوغان قد تعهد في يونيو حزيران بتسهيل عودة اللاجئين.
أدلى الرئيس التركي بتصريحاته خلال القمة الثلاثية في طهران لمناقشة مصير محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال إن هناك خطوات ستتخذ لمنع تدفق المزيد من المهاجرين من سوريا.
ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيؤدي الهجوم على إدلب، إن حدث، إلى نزوح 800 ألف شخص.
يورونيوز- رويترز