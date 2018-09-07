المخاوف المرتبطة بأحزمة المقاعد تجبر فورد على استدعاء مليوني سيارة

أكدت شركة فورد للسيارات أنها بصدد استدعاء مليوني شاحنة صغيرة إف-150 في منطقة أميركا الشمالية، لمعالجة مخاوف حريق مرتبطة بأحزمة المقاعد، تم الربط بينها وبين ثلاثة حوادث خطيرة، لكنها لم تسفر عن إصابات.

وأشارت فورد، التي تعتبر ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، إلى أنها على علم بنحو 17 تقريرا عن دخان أو حريق في أميركا، وستة تقارير في كندا مرتبطة بأجهزة شد أحزمة المقاعد، لكنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات جراء ذلك.

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وتتضمن آلية عمل أجهزة شد الأحزمة الخاصة بالمقاعد، التي تعمل بالترادف مع الوسائد الهوائية شحنة متفجرة تغلق حزام المقعد في موضعه أثناء التصادم.

وقالت الشركة إن بعض المشدات في أحزمة المقاعد الأمامية ربما تُولد شرارة كثيفة عندما تعمل، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع حريق.