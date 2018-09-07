ماتيس يصل أفغانستان واحتمال لاجراء مفاوضت مع طالبان

وصل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إلى العاصمة الأفغانية كابل، في زيارة غير معلنة، يلتقي خلالها رئيس البلاد أشرف غني والقائد الجديد للقوات الاميركية في منظمة حلف شمال الأطلسي. وتعد زيارة المسؤول الأميركي هذه الثانية من نوعها في ظرف أشهر قليلة، وتأتي في ظرف مفصلي من الصراع المستمر منذ 17 سنة.

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ولدى القوات الأميركية حاليا 14 ألف عسكري منتشرين في أفغانستان، يشكلون هناك العدد الأكبر من مهمة قوات الناتو لدعم وتدريب قوات الأمن الأفغانية. ومع ذلك لم تحقق القوات الأفغانية ولا الأميركية تقدما في محاربتهم لطالبان، أكبر المجموعات المقاتلة في البلاد، ما جعل الدبلوماسيين يضاعفون جهودهم من أجل عقد محادثات سلام.