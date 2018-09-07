عادت حادثة سرقة حشرات من أحد المتاحف الأميركية إلى السطح من جديد، بعد أكدت سلطات ولاية فيلادلفيا الأميركية الأمر وأشارت إلى أن لصوصاً سرقوا من متحف الولاية للحشرات والفراشات والحية، مجموعة نادرة من الحشرات والزواحف النادرة، تُقدر قيمتها بـ 40 ألف دولار.
موظفون رسميون متورطون في سرقة "حشرات" أمريكية!
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موظفون رسميون متورطون في سرقة "حشرات" أمريكية!
ونقل موقع ذي إنسايدر الإخباري الأميركي، عن مسؤول بشرطة الولاية قوله:" إن التحقيقات المبدئية تُشير إلى تورط موظفين حاليين وسابقين بالمتحف في واقعة السرقة، مضيفاً أن الشرطة تواصل تحرياتها لتعقب اللصوص.
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د.جون كامبريدج مدير متحف الحشرات بفيلادلفيا أفاد بأن اللصوص سرقوا أيضاً سجلات متابعة الحشرات، مشيراً إلى أن المتحف اضطر لإغلاق طابقيه الثاني والثالث عقب سرقة الحشرات النادرة، على أمل العثور عليها.
ومن بين الحشرات المسروقة عنكبوت رمال، ويعد الأشد سماً في العالم، علاوة على مجموعة نادرة من الفراشات والزواحف التي تمثل كنزاً حقيقياً لعلماء الأحياء.