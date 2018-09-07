نائب الرئيس الأمريكي يضغط على باراغواي بعد نقل سفارتها في إسرائيل خارج القدس

ذكر مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أنه حث رئيس باراغواي الجديد على الالتزام بقرار سلفه نقل مقر السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك بعد أن أعلنت باراغواي نيتها إعادة بعثتها الدبلوماسية مرة أخرى إلى تل أبيب.

باراغواي تعيد السفارة إلى تل أبيب

كانت باراغواي قد قررت إعادة سفارتها إلى تل أبيب في تراجع عن قرار اتخذته في مايو-أيار زمن الرئيس السابق هوراسيو كارتيس .

موجهة بذلك ضربة موجعة إلى مسعى إسرائيل لدفع الاعتراف بالقدس عاصمة لها، والذي يبدو أنه اكتسب بعض الزخم هذا العام عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس ثم حذت حذوها كل من غواتيمالا وباراغواي.

ولا تعترف غالبية الدول بالسيادة الإسرائيلية على القدس بالكامل.

وتحدث بنس، الذي لعب دوراً رئيسياً في قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، يوم الأربعاء مع رئيس باراغواي الجديد ماريو عبده الذي انتخب يوم 15 أغسطس-آب الماضي.

وقال مكتب بنس في بيان له إنه "شجع بشدة" عبده على الالتزام بتعهد باراغواي بنقل السفارة إلى القدس "كإشارة للعلاقة التاريخية التي حافظت بلاده عليها مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة".

ولم يحدد بيان مكتب نائب الرئيس الأميركي كيف رد رئيس باراغواي على طلب بنس.

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وكان رئيس باراغواي السابق هوراسيو كارتيس قد افتتح سفارة جديدة في القدس يوم 21 مايو-أيار، بعد أيام قليلة من قيام الولايات المتحدة وغواتيمالا بذلك.

وقال المكتب إن رئيس باراغواي "شدد على الشراكة الدائمة مع إسرائيل، واتفق الزعيمان على العمل صوب تحقيق حل شامل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

ودافع رئيس باراغواي عن موقفه بالقول إنه جاء في إطار مسعى دعم "سلام شامل ودائم وعادل" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تركيا ستفتح سفارة في باراغواي

وأعلنت باراغواي إن تركيا ستفتح سفارة في العاصمة أسونسيون، بعد يوم واحد من تغيير الرئيس الباراغواياني ماريو عبده قراراً اتخذه سلفه بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ويعمل سفير تركيا لدى باراغواي من بوينس أيرس. ولتركيا قنصليتان في باراغواي إحداهما في أسونسيون والأخرى في سيوداد ديل إستي.

نتنياهو رد بإغلاق سفارته في الباراغواي

وما هي إلا ساعات قليلة من إعلان باراغواي تغيير موقفها، حتى رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإصدار أمر بإغلاق سفارة إسرائيل في أسونسيون.

وكانت خطوة ترامب بمثابة عدول عن سياسة أميركية استمرت عقوداً. ومسألة وضع القدس، بما تحويه من أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، واحدة من أكثر العوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن المدينة بأكملها عاصمة لها بما في ذلك قطاعها الشرقي الذي ضمته بعد حرب 1967 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. في حين يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية التي يرغبون في إقامتها بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وانهارت المفاوضات بين الجانبين عام 2014.