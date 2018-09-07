ترامب لمناصريه: أمريكا ستصبح دولة عالم ثالث في حال تم عزلي

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب له الخميس في تجمع لحملة انتخابية في مونتانا، أنه وفي حال تم عزله، فهذا لأن مناصريه لم يخرجوا لدعمه.
وقال:"الطريقة الوحيدة ليحصل هذا هو عدم تصويتكم، سأكون الرئيس الوحيد في التاريخ الذي يقولون عنه، ما الذي قام به؟"، بحسب موقع سي إن إن.
وأضاف:"في هذه الانتخابات أنتم لن تصوتوا فقط للمرشحين، بل تصوتون للحزب الذي سيسيطر على الكونغرس، وهذه نقطة مهمة جدا ".
وظهر ترامب في التجمع الانتخابي الخاص بحملة مات روزنالد، والذي ينافسه في المدينة السيناتور عن الحزب الديمقراطي جون تيستر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها ترامب لموضوع الاستجواب والعزل.
فبعد الاعتراف الذي أدلى به محاميه السابق مايكل كوهين، قال ترامب أن الأسواق قد تنهار وسيصبح الناس فقراء في حال سيطر الديمقراطيون على الكونغرس وتمكنوا من عزله.
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وأضاف:"يحبون استخدام كلمة عزل، عزل ترامب"، وألمح إلى أن الديمقراطيين ينوون عزله بالرغم من أنه لم يقم بشيء خاطئ.
وفي خطابه أكد مساعي الديمقراطيين لعزله بالرغم من قيامه بعمل رائع، وشدد على أن الولايات المتحدة قد تتحول إلى بلد من دول العالم الثالث لمجرد أن فكرة عزله قد تحصل فعلا.
وقال ممازحا:"حتى لو وصل إلى مقعد الرئاسة شخص من الحزب الديمقراطي، وقبل ان يبدأ أو أن يحقق إنجازا، سيقولون:"نريد أن نعزله، إنه مقزز فعلا".