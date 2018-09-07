ترامب لمناصريه: أمريكا ستصبح دولة عالم ثالث في حال تم عزلي

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب له الخميس في تجمع لحملة انتخابية في مونتانا، أنه وفي حال تم عزله، فهذا لأن مناصريه لم يخرجوا لدعمه.

وقال:"الطريقة الوحيدة ليحصل هذا هو عدم تصويتكم، سأكون الرئيس الوحيد في التاريخ الذي يقولون عنه، ما الذي قام به؟"، بحسب موقع سي إن إن.