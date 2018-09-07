للمقبلات على الزواج.. إليكن التشكيلة التي تختار منها أميرات بريطانيا

من أكثر الأوقات التي يشعر فيها مصممو المجوهرات العالميون بالسعادة، هي عند انتشار خبر زواج ملكي مرتقب، فيبدؤون بعرض آخر تصاميمهم وإبداعاتهم.
ولعل ما هو موجود في معرض المجوهرات العالمية في لندن استعداد للعرس المرتقب للأميرة أوجيني وهي حفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والابنة الثانية للأمير أندرو دوق يورك وزوجته السابقة سارة فيرغسون.
حيث عمد المصممون على عرض خواتم الألماس والأحجار الكريمة التي قد يصل حجمها إلى 8 قيراط.
الأميرة أوجيني وفي حفل خطبتها على جاك بروكسبانك اختارت خاتما مزينا بالياقوت والألماس.
وبحسب ستيفين وبيستير مصمم المجوهرات الشهير، فإن الطابع التقليدي سيطغى على الحفل، وألمح إلى أن أن أوجيني ستكون كلاسيكية نوعا ما، حيث اختارت خاتم خطبة تقليدي، وقال:" وكما تعرفون فهناك نوع من الرسميات فيما يخص اختيار الخواتم عند العائلة المالكة".
سونيا مينزيس المديرة في شركة تصميم مجوهرات ألمحت إلى أن خاتم زفاف الأميرة سيكون من الذهب الويلزي، والذي بدأت الأسرة المالكة استخدامه منذ العام 1911، حيث سعى وقتها الأمير إدوارد أن تُصنع كل اكسسواراته الملكية من ذهب ويلز، كما حصلت الملكة في عيد ميلادها الستين على ذهب كهدية يتم استخدامه لصنع خواتم الزفاف.
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هيلاري إليكساندر والتي كانت الصوت المسموع بكل ما يخص الموضة عند العائلة المالكة منذ عقود، قال:"أوجيني وأختها هما الأكثر مسايرة للموضة في الأسرة المالكة، لكنهما لم تكونا محط أنظار الرأي العام".
وأضافت:"لكن أعتقد أن أوجيني ستتعرض للانتقاد بسبب جرأتها في الاختيار".