تقام دورة ألعاب للبدوّ بإقليم إيسيل كول في قيرغيزستان وتتمحور مسابقاتها حول عدد من الألعاب الخاصة التي تطورت على يد قبائل تعيش في دول أسيا الوسطى.
شاهد: ألعاب فريدة من نوعها بدورة ألعاب البدوّ في قيرغيزستان
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شاهد: ألعاب فريدة من نوعها بدورة ألعاب البدوّ في قيرغيزستان
ومن أشهر تلك الألعاب مسابقة "كوكبار" أو "كوك-بورو" وهي التي يمتطي لاعبوها الجياد في محاولة لأعضاء كل فريق الإمساك بمعزة مذبوحة الرأس والإلقاء بها في وعاء خاص.
ويتم ذبح المعزة وتصفية دمائها قبل المباراة مباشرة.
كذلك تتضمن الألعاب مسابقة المصارعة الأوزبكية المعروفة "بالكوراش" ولعبة الألواح الافريقية المسماه "أوفاري".
وبدأت فعاليات دورة ألعاب البدو يوم 2 سبتمبر-أيلول وتنتهي مسابقاتها يوم 8 من الشهر نفسه.
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