الشرطة الجزائرية تمنع تجمعا معارضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة

بدأ الغضب يعم الشارع في الجزائر مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/نيسان المقبل مع تعالي الأصوات الداعية لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة رغم مرضه وقد عاد قبل عدة أيام من رحلة علاج في سويسرا. حركة مواطنة التي تتكون من رؤساء أحزاب معارضة وشخصيات من المجتمع المدني من بينهم رئيس الحمومة الأسبق أحمد بن بيتور دعت السبت لوقفة احتجاجية بمدينة قسنطينة في شرق الجزائر للمطالبة بتغيير سياسي وللتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

ومنعت الشرطة الجزائرية التجمع الذي دعت إليه الحركة وقامت بإعتقال البعض من شخصياتها البارزة قبل أن تطلق سراحهم في وقت لاحق.