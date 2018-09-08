البصرة.. حظر للتجوال واستهداف للمطار بصواريخ كاتيوشا واستمرار الاحتجاجات

بعد ليلة من الاحتجاجات ضد سوء الحكم والفساد وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، استهدفت ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا مطار البصرة في العراق السبت، أطلقها مجهولون وسقطت خارج محيط المطار من دون أن تسفر عن أضرار أو إصابات. وقررت السلطات في المدينة إعادة فرض حظر التجول بدءا من الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي بعد أيام من رفعه.

وقال مسؤول في المطار إن العمليات لم تشهد أي تعطيل مضيفا أن إقلاع وهبوط الطائرات مستمر كالمعتاد. الهجوم بالصوارخ على المطار الذي تقع بقربه القنصلية الأمركية حدث بعد فترة وجيزة من رفع حظر تجول شمل سائر أنحاء المدينة وبعد ساعات من إعادة فتح ميناء أم قصر الذي أغلق محتجون مدخله ما أدى لتوقف جميع العمليات به.