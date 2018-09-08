اعلنت أكبر كتلتين عراقيتين فازتا في انتخابات البرلمان الأخيرة إقالة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على خلفية موجة الاحتجاجات الدموية التي تشهدها مدينة البصرة وممارسات الحكومة العراقية إزاء المواطنين.
التحالفان الكبيران في البرلمان العراقي يطالبان رئيس الوزراء بالاستقالة والاعتذار
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التحالفان الكبيران في البرلمان العراقي يطالبان رئيس الوزراء بالاستقالة والاعتذار
وقال حسن العاقولي المتحدث باسم تحالف "سائرون" التي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والذي حل في صدارة الأحزاب العراقية في البرلمان الجديد، إن على حكومة العبادي الاعتذار للناس وعليه الاستقالة فوراً.
بدوره دان أحمد الأسدي المتحدث باسم تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري ما وصفه فشل الحكومة في معالجة الازمة بمدينة البصرة والتي ما تزال تخرج في مظاهرات قتل فيها اثنا عشر شخصا، فيما اضرمت النيران في عدد من المؤسسات بينها قنصلية إيران في المدينة الشيعية بجنوب العراق، وطالب تحالف الفتح باستقالة العبادي وجميع وزراء حكومته.