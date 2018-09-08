قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت إمرأة قامت بطعن مارة بمدينة بارنسلي في شمال انجلترا السبت من دون الكشف عن طبيعة هذا الحادث، مؤكدة أن وحدة مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة بعد إصابة رجل بجروح طفيفة.
الشرطة البريطانية تعتقل سيدة قامت بطعن رجلٍ بمدينة ساوث يوركشير
الشرطة البريطانية تعتقل سيدة قامت بطعن رجلٍ بمدينة ساوث يوركشير
وأكدت شرطة ساوث يوركشير، أنها احتجزت السيدة لضلوعها في الهجوم وانها استعادت "سكين مطبخ" تم استخدامه خلال الإعتداء. وتابعت الشرطة في بيان: "هناك تحقيق جار الآن... لتحديد ما إذا كانت الواقعة فردية وما إذا كان الجاني تصرف بمفرده"، محذرة المواطنين الموجودين في المنطقة من البقاء في محيط الحادث.
أحد الشهود الذين كانوا بالقرب من مكان الهجوم صرح أنه شاهد امرأة تحمل سكين مطبخ ضخم وصرخت "القتل، القتل" قبل أن تقوم بطعن رجل في كتفه وأكملت طريقها في الشارع. وتابع الشاهد بقوله "الحادثة أثارت ذعر المواطنين قبل وصول الشرطة التي أغلقت أغلب المحلات وطوقت المكان".
وفي وقت سابق أعلنت شرطة ساوث يوركشاير أنها اعتقلت شخصا من دون أن تحدد هويته، تشتبه بأنه على صلة بحادثة الطعن وأنها احتجزته للتحقيق معه".
وتعرضت بريطانيا العام الماضي إلى سلسلة اعتداءات نفذها مهاجمون مسلحون بسكاكين وأعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.
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