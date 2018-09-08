ثالث أغنياء الصين ومؤسس موقع "علي بابا" يترك إمبراطوريته ويتقاعد في الـ54

قرر الملياردير الصيني جاك ما مؤسس شركة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية ترك منصبه كرئيس تنفيذي للإمبراطورية التي تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليار دولار.
وقالت صحيفة "الغادريان" البريطانية أن "جاك ما" سيحتفظ بمكانه كعضو في مجلس إدارة الشركة إلا أنه سيركز على الأعمال الخيرية في مجال التعليم. الملياردير الصيني والمدرس السابق للغة الانجليزية جاك ما علق على قراره هذا بقوله "لن يكون نهاية مرحلة، ولكن بداية مرحلة جديدة. أنا أحب التعليم. وقريبا، سأعود إلى التدريس".
وبحسب قائمة فوربس حول أغنى الشخصيات في العالم، أشارت إلى أن الثروة الشخصية لجاك ما حوالي 40 مليار دولار، حيث صنف كثالث أغنى رجل في الصين في العام 2017.
من هو جاك ما؟
جاك ما، رجل أعمال صيني وثالث أغلى الأشخاص في الصين، ولد في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1964 في مدينة هانغتشو، يمتلك مجموعة شركات تجارية ناجحة على شبكة الإنترنت وأول رجل أعمال صيني آسيوي يظهر على غلاف مجلة فوربس الأمريكية. شغل منصب الرئيس التنفيذي سابقا لمجموعة "علي بابا" التي أنشأها والتي تملك كذلك الموقع التجاري "علي إكسبرس".
في العام 1995، أسس جاك ما شركة الصفحات الصفراء الصينية، التي إعتُبرت عالميا واحدة من أولى مواقع الإنترنت الرائدة في الصين. ومنذ سنة 1998 إلى سنة 1999، ترأس شركة تكنولوجيا المعلومات التي أنشأها مركز الصين الدولي للتجارة الإلكترونية التابع لقسم وزارة التجارة الخارجية والتعاون الإقتصادي. وأسس سنة 1999 موقع علي بابا دوت كوم أكبر موقع لمبيعات الإنترنت في العالم يخدم حاليا أكثر من 79 مليون عضو من أكثر من 240 بلدا وإقليما.
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شغل "ما" منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا الشركة القابضة لتسعة فروع رئيسية : علي بابا، تاوباو سنة 2003، إتاو، موقع علي بابا للحوسبة السحابية، تي مول، جوهواسوان، 1688 دوت كوم، ثم أخيراً موقع علي إكسبرس دوت كوم المتخصص في بيع البضائع بأسعار الجملة للأفراد والتجار في أبريل/ نيسان 2010.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تجاوز حجم المعاملات التجارية على موقع "على بابا" أكثر من تريليون يوان. ما جعل جاك ما يلقب بتريليون هو، ما يعني حرفيا باللغة الصينية ماركيز التريليو يوان.