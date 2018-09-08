استيقظ سكان إقليم يونان جنوب شرق الصين صباح السبت على اهتزاز بناياتهم إثر وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر.
شاهد: جنوب شرق الصين يستيقظ على زلزال بقوة 5.9 درجة
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شاهد: جنوب شرق الصين يستيقظ على زلزال بقوة 5.9 درجة
وهرع العشرات من السكان بمدينة كونمينغ عاصمة الإقليم إلى الشوارع تحسباً لانهيار منازلهم نتيجة لقوة الزلزال.
وقالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الزلزال إلا انه لم تسجل أيه وفيات حتى الآن.
وخلّفت الهزة الأرضية دماراً بعدد من المنازل بالإقليم لم يتم إحصائها بعد.
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