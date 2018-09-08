اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين قوميين بمدينة سالونيكى اليونانية

مواجهات عنيفة اندلعت السبت بين متظاهرين قوميين والشرطة خلال احتجاجات حاشدة ضد الصفقة موقعة بين أثينا وسكوبيه في يونيو/ حزيران الماضي حول تغيير اسم الجارة مقدونيا. الاشتباكات اندلعت بالقرب من مبنى مدينة سالونيكى الواقعة في شمال البلاد قبل خطاب رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في المدينة.

وتوصلت سكوبيي الى اتفاق مع اثينا في حزيران/يونيو الفائت لاعادة تسمية البلاد "جمهورية مقدونيا الشمالية" في محاولة لحل خلاف أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين منذ 1991. وينص الاتفاق الأولي الذي سيخضع لاستفتاء تعقده سكوبي في وقت لاحق من الشهر الجاري ولتصويت في البرلمان اليوناني في أوائل العام 2019 ، على تغيير اسم الدولة الواقعة في البقلان ليصبح مقدونيا الشمالية.

أمام مبنى البلدية قامت مجموعة متكونة من حوالي 50 متظاهرا ملثما برشق الشرطة بالحجارة والقارورات الحارقة وردت قوات مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع.