قضت محكمة مصرية اليوم السبت بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات للمصوّر الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.
الحكم بالسجن 5 سنوات على المصوّر المصري شوكان بقضية اعتصام رابعة
الحكم بالسجن 5 سنوات على المصوّر المصري شوكان بقضية اعتصام رابعة
وقضى شوكان خمس سنوات رهن الاحتجاز دون محاكمة بعدما ألقي القبض عليه أثناء تغطيته الصحفية لفض الاعتصام الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 800 شخص في أغسطس-آب عام 2013.
وواجه شوكان ومئات آخرون عقوبة الإعدام بعد توجيه تهم لهم تضمنت القتل والشروع في القتل والانتماء إلى جماعة إرهابية، بالإضافة إلى استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة.
وكانت نفس المحكمة قد حكمت يوم السبت بالإعدام على 75 شخصاً من بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وبالسجن المؤبد على 47 آخرين بنفس القضية.
ومن المفترض أن يتم إطلاق سراح شوكان نظراً لقضائه العقوبة محتجزاً سواء احتياطياً أو على ذمة القضية.
وواجهت السلطات المصرية العديد من الانتقادات المحلية والدولة لاحتجاز شوكان الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) جائزة جييرمو كون إيسازا لحرية الصحافة لعام 2018.