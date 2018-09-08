استمرار الحراك في غزة لتأكيد حق العودة والتنديد بالحصار الإسرائيلي

تتجدد كل جمعة الاحتجاجات الشعبية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ضمن مسيرات العودة الأسبوعية "حق العودة للاجئين" إلى بلداتهم التي هجروا منها قبل نحو سبعين عاما، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل شاب فلسطيني وجرح العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي ليرتفع عدد الضحايا منذ الثلاثين من آذار/مارس الماضي إلى 174 قتيلا فلسطينيا.

وقالت الوزارة أن الشاب الفلسطيني الذي قتل يوم الجمعة يبلغ من العمر 17 عاما، كما أعلنت أن شابا أخرا يبلغ من العمر 19 عاماً توفي متأثراً بجروح أصيب بها منذ أسابيع. من جهته قال الجيش الاسرائيلي إنه ضرب موقع مراقبة تابع لحماس بعد أن ألقى فلسطينيون قنبلة على قواته.

وتابع الجيش الإسرائيلي قوله "الفلسطينيون المتظاهرون ألقوا قنابل حارقة واضرموا النار في اطارات بالقرب من جنود متمركزين على طول الحدود".