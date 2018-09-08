حاكم نيويورك يدشن جسر نهر هدسون الجديد وينتقد ترامب
افتتح حاكم ولاية نيويورك الجمعة الجزء الثاني من جسر نهر هدسون الجديد الذي يحمل اسم والده. وانتهز أندرو كومو الفرصة لانتقاد الرئيس دونالد ترامب وقال بأنه "مهووس" ببناء الجدران بدلا من الجسور.
ولإفتتاح هذا الجسر قام الحاكم أندرو كومو بقيادة سيارة باكارد لعام 1932 والتي كان يمتلكها فرانكلين روزفلت عندما كان محافظاً لنيويورك. وتم افتتاح الشطر الأول من الجسر في العام الماضي وسمي ماريو كوومو تكريما لحاكم الولاية في الفترة ما بين 1983 إلى 1994 والذي توفي في 1 يناير/كانون الثاني 2015.
خلال حفل الإفتتاح قال كيومو إن الجسر، وهو أكبر مشروع للبنية التحتية في البلاد لما يحمل من "أهمية وطنية" لأنه كان مثالا لما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة على الرغم من الخلافات السياسية العميقة الحالية. وانضمت هيلاري كلينتون إلى كيومو خلال الحفل افتتاح الجسر الذي بلغت تكلفته 4 مليارات دولار أمريكي.
الجسر يربط مقاطعتي ويستشستر وروكلاند على بعد 48 كيلومترًا شمال مدينة نيويورك وعوض جسر تابان زي القديم الذي تم تدميره.