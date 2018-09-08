شاهد: رجلان يتسلقان عمارة على طريقة "الرجل العنكبوت" لإنقاذ طفلة من السقوط
أنقذ رجلان طفلة كادت أن تسقط من شرفة شقة في الطابق الرابع بمدينة تشانغشو بفي شرق الصين الجمعة.
باستخدام أيديهم المجردة، سارع الرجلان إلى تسلق العمارة كالرجل العنكبوت للوصول إلى نافذة مجاورة والصعود إلى حافة الشرفة حيث كانت تتشبث الفتاة الصغيرة في قبضان الشرفة. الطفلة الصغيرة تُركت لوحدها في المنزل وتمكنت من فتح النافذة والزحف إلى الخارج بعد الاستيقاظ.
وقال والد الطفلة إنه ممتن جدا لمساعدة "الأبطال" لإبنته. وسبق وأن قام رجل مامادو قاساما في العاصمة الفرنسية باريس بنفس عملية الإنقاذ في مايو/أيار الماضي ولاقى استحسانا كبيرا على المستوى العالمي.