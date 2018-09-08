نقود تنزل من السماء أو تكاد.
شاهد: مئات الأطفال في البارغواي يتدافعون لالتقاط نقود متطايرة والسبب..
تقرأ الآن:
شاهد: مئات الأطفال في البارغواي يتدافعون لالتقاط نقود متطايرة والسبب..
@ Copyright :AP
تجمع مئات الأطفال في إحدى قرى البارغواي، وتدافعوا في محاولة للإمساك بأكبر قدر ممكن من الأموال التي تتساقط من فوقهم.
فأهالي قرية غوارامبير المنتمين إلى المذهب الكاثوليكي احتفلوا بميلاد السيدة مريم العذراء، ومن تقاليد هذا الاحتفال أن تُرمى النقود على الأطفال من برج كنيسة ماري، وهو تقليد يعود لقرون مضت.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
للحصول على جنسية أوروبية.. شروط واختبارات لغوية بين "الطرافة" و"التعجيز"